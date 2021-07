Handelsidee

Es soll vorwiegend, direkt oder indirekt, in Silber investiert werden.

Unter anderem soll mit (Discount-/Bonus-)Zertifikaten, Silber-Aktien und kurzfristigem Handel eine Outperformance zum Silberpreis erzielt werden.

Die Positionen sollen in der Regel längerfristig gehalten werden, wobei Änderungen in der Anzahl und Zusammensetzung auch kurzfristig erfolgen können.

Käufe und Verkäufe sollen überwiegend Indikatorbasiert erfolgen (z.B. RSI, OBOS oder CCI), zusätzlich können auch fundamentale Daten zur Entscheidungsfindung herangezugen werden.

Das komplette Anlageuniversum ist freigeschaltet um ggf. uneingeschränkt handeln zu können.

Gff. können auch Investitionen in anderen Sektoren eingegangen werden, sollten sich hier aussichtsreiche Renditechancen ergeben.

