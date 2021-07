Handelsidee

Ziel des SISSA Complete Portfolio ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs bei einer breiten Diversifizierung in mehreren Anlageklassen wie. z.B. Aktien, Renten, Immobilien Aktien und REITs und Rohstoffe. Zur Optimierung und Diversifikation kann ggf. auch in Kryptowährungen investiert werden.



Investiert werden soll also in das gesamte Anlageuniversum, außer Hebelprodukte. Der Cash-Anteil kann -je nach Marktsituation- zwischen 0% und 100% liegen. mehr anzeigen