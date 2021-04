Sniper Shot

Handelsidee

Stellen sie sich vor, sie sind ein Scharfschütze und

haben nur 5 Schuss übrig. Sie müssen Ihre Mission , die Windrichtung, die Feinde und ihre Fluchtroute berechnen. Jeder Schuss, den sie abfeuern, muss also genau geplant werden. Dieses etwas weit hergeholt erscheinende Gedankenexperiment möchte ich auf mein Handelsidee übertragen, indem ich ganz bewusst in einzelne Unternehmen investiere, die ein enormes Potenzial haben .



Wie feuere ich meine "Sniper Shots" ab ?

Ich werde auf zwei meiner Kriterien eingehen, die ich mir selbst bei der Auswahl dieser ("Sniper Shots") Unternehmen gesetzt habe.

1) Disruptive und innovative Unternehmen + Nachweis des Konzepts

Um in ein Unternehmen zu investieren , sollte das Unternehmen im Allgemeinen ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung haben. Es gibt sehr viele Unternehmen mit guten Produkten und dennoch ist geplant nur in die 4-5 besten Unternehmen investieren, die die Welt nachhaltig verändern können.

2) Fähigkeit zur Skalierung.

Hier möchte ich gerne ein Tweet von Elon Musk zitieren" The extreme difficulty of scaling production of new technology is not well understood. It’s 1000% to 10,000% harder than making a few prototypes. The machine that makes the machine is vastly harder than the machine itself.



Eine Investition in dieses Wikifolio sollte über mehrere Jahre geplant werden .Gedacht ist die im Wikifolio enthaltenen Unternehmen mittel bis langfristig zu halten, nach Überprüfung des Investment Case . Rücksetzer sind für mich perfekten Chancen diese Unternehmen nachzukaufen.Erfolgreiche Investoren wie Warren Buffett ( in seinen jungen Jahren ) , nehmen sehr konzentrierte Investmentpositionen ein. Dabei gilt es intensiven Research zu betreiben, damit man weiß in was man investiert, um auch in volatilen Marktphasen gelassen zu reagieren. mehr anzeigen