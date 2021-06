Space Innovation

Handelsidee

Der Space und Raumfahrtbereich ist stark am wachsen und wir zunehmen relevanter auch was die Investmentmöglichkeiten betrifft. Von Space Tourismus, Space Erkundung und komplett neuen Technologien ist Alles dabei. Was frühr Science Fiction war ist heute teilweise schon verfügbar, dieses Wachstum wird sich expotentziel fortsetzen und so ist es heute schon Absehbar das zukünftig zB Menschen auf den Mars fliegen werden. In diesem wikifolio setze ich auf Unternehmen die sich schon heute stark machen indem Bereich.

Man Handelsansatz ist eher lamgfristig, zudem plane ich Swingtrades durchzuführen. mehr anzeigen