DWI StyrQuantInvest

Ziel: Die jährliche Rendite durch gezielte Aktienwahl & unter der Nebenbedingung möglichst niedriger Volatilität zu maximieren. Zeithorizont: 5 Jahre ++ LONG ONLY +Einzelaktien ..werden global und breit diversifiziert gewählt. ..haben ein möglichst ertragreiches Geschäftsmodell. ..können sowohl Growth als auch Value - 'Geist' mit ins Depot bringen. ..zeichnen sich durch möglichst niedrige Korrelation untereinander aus. ..sind möglichst auch chart-technische Dauerläufer. +ETFs ..dienen der kostengünstigen, zusätzlichen Diversifizierung. ..decken breit internationale Märkte in einer Kernposition ab. Auch Digitale Assets ( Krypto-Assets) und Edelmetalle finden bei entsprechender Marktlage Eingang in das Portfolio, um das Chance-Risiko-Verhältnis weiter zu optimieren. Vorgangsweise: Pro Kalenderjahr wird das Portfolio an zwei Terminen evaluiert (planmäßig in den Sommermonaten, sowie Anfang eines neuen Kalenderjahres) und neu hinzugekommene Ideen werden entsprechend in das Gesamtportfolio eingepflegt, während schwächere Positionen ausgegliedert werden. Bei entsprechender Analyse-Situation finden eine Neugewichtung bei bestehenden Positionen statt. Tendenziell soll ein niedriger Portfolioumschlag stattfinden (< 20% des Portfoliowertes pro Evaluierungstermin). Für Schlechtwetterphasen: u.U. Einführung entsprechender Stop-Losses. Grundsätzlich werden Positionen jedoch langfristig gehalten und somit auch zwischenzeitliche Drawdowns in Kauf genommen - der Fokus liegt auf langfristigem Wachstum.