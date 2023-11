Wert und Chance

Es wird in Unternehmen investiert, denen der Markt nach meiner Einschätzung einen zu geringen Wert zugesteht. Das kann daran liegen, dass ein Unternehmen in einer Branche tätig ist, die gerade nicht angesagt ist, oder geänderte Voraussetzungen (Managementwechsel, gesetzl. Rahmenbedingungen, mögl. Übernahme durch Wettbewerber, Ausgliederungen, evtl. Großaufträge etc.) werden noch nicht hinreichend berücksichtigt.