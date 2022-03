All World Diversification

Handelsidee

Mit diesem Wikifolio soll eine hohe Diversifikation (Risikoreduzierung) bei überproportionaler Performance mit einer geringen Volatilität erzielt werden. Dafür sollen je nach Marktlage sechs voneinander unabhängige Strategien einzeln oder in Kombination eingesetzt werden.



Assetklassen-Steuerung: Innerhalb dieses Wikifolios soll in unterschiedliche Assetklassen wie Aktien bzw. Aktien-ETFs, Rohstoffe, Edelmetalle und Anleihen investiert werden. Durch die unterschiedliche Korrelation der Assetklassen untereinander wird versucht, die Volatilität zu verringern.



Saisonale Cash-Quoten-Steuerung: Sollte professionell angelegtes Geld aus bzw. in den Markt fließen, soll die Cash-Quote innerhalb dieses Wikifolios erhöht bzw. reduziert werden. Zudem soll die Cash-Quote in Phasen mit geringem Handelsvolumen im Aktienmarkt (aufgrund geringerer Liquidität) entsprechend angepasst werden.



Momentum Strategie: Über die Momentum-Strategie wird versucht, in Aktien zu investieren, die über ein starkes Momentum verfügen und daher auch bei fallenden Aktienmärkten steigen bzw. geringer fallen können.



Währungsstrategie: Durch die Investition in starke Währungen wird versucht, eine weitere Diversifikation über Währungsgewinne zu erreichen.



Inverse ETFs: Bei steigenden Zinsen für Staatsanleihen soll versucht werden, mithilfe eines inversen ETFs von steigenden Kursbewegungen zu profitieren.



Short Positionen: Bei fallenden Märkten auf fallende Kurse zu setzen, rundet die Möglichkeiten innerhalb des Wikifolios ab.



Die Haltedauer der Wertpapiere kann je nach Strategie und Assetklasse variieren. Einzelne Positionen bzw. Strategien können kurzfristig gehandelt werden. mehr anzeigen