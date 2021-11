Assetklassen mit Dachwikifolios

Handelsidee

In diesem Dachwikifolio soll ein Portfolio aus Wikifolios geführt werden, welche in ihrer Anlageklasse (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Kryptowährungen) bisher in der Lage waren Überrenditen zu erzielen. Mit einer kontinuierlichen Allokation der einzelnen Wikifolios über verschiedene Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Kryptowährungen) hinweg soll eine langfristige Wertsteigerung erreicht werden. Gehandelt werden Wikifolios, welche die Anlageklassen abbilden. Ziel ist ein langfristiger Anlagehorizont.

Durch eine breite Diversifikation und regelmäßiges Rebalancing des Dachwikifolios soll auf sich ändernde globale Rahmenbedingungen (Zinsen, Inflation, Konjunkturzyklen) reagiert werden.

Es sollen alle im Anlageuniversum befindlichen Werte handelbar sein. mehr anzeigen