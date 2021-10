Europa Dividenden Champions

Handelsidee

Investiert wird in die europäischen Dividenden Champions. Es werden die Firmen ins Portfolio aufgenommen, die mindestens 2 % Div. Rendite haben, die Dividende in mindesten 5 aufeinanderfolgenden Jahren nicht gesenkt und gezahlt wurde, und die Ausschüttungsquote zwischen 25 % und 75 % des Jahresgewinns liegt.

Die gezahlte Dividenden werden Re-investiert. Es erfolgt eine jährliche Überprüfung des gesamten Portfolios. Werte, die eins der Kriterien, 2 % Div.-Rendite, Dividende nicht gesenkt und Ausschüttungsquote zwischen 25 % und 75 % nicht erfüllen, werden aus dem Portfolio entfernt/verkauft. Sollten im Laufe des Jahres neue Unternehmen die Kriterien erfüllen, werde diese in das Portfolio aufgenommen.