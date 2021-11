Marktchancen 202X

Handelsidee

Es sollen Marktchancen genutzt werden, die sich aufgrund von Charttechnik, Fundameltalanalysen und/oder politischen Rahmenbedingungen ergeben. Durch aktives Trading und Risikomanagement sollen konstante Profite an den weltweiten Börsen erzielt werden.



Dabei soll hauptsächlich in deutsche Standardwerte (DAX, MDAX, TecDAX, SDAX) sowie in Exchange Traded Funds (ETFs) investiert werden. In Sondersituationen können dem Depot auch Nebenwerte oder ausländliche Aktien zugeführt werden. Die Haltedauer einzelner Positionen soll dabei, je nach Marktlage, wenige Stunden bis zu 30 Tagen betragen. Ziel soll sein, eine über alle Marktphasen stabile Rendite zu erzielen. Dabei soll sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse gesetzt werden (long/short).