21 Aktien für das 21. Jahrhundert -- dieses Wikifolio investiert in einen Mix aus innovativen und bewährten Geschäftsmodellen. Das Anlageuniversum umfasst Aktien weltweit. Das Portfolio ist nach mehreren Aspekten diversifiziert: nach Branchen (angelehnt an GICS), nach Growth/Value und nach Marktkapitalisierung. Je sieben Aktien stammen aus den Zeitzonen Asien/Ozeanien, Afrika/Europa und Amerika. Möglichst sechs Aktien sind aufstrebenden Märkten zuzurechnen. Wie in einem Langstrecken-Pferderennen werden die Aktien bis zum Ende des 21. Jahrhunderts gehalten. Stagniert ein Unternehmen ohne Aussicht auf einen Turnaround oder nähert es sich dem Ende seines Lebenszyklus, werden die Anteile verkauft, und in eine neue Aktie investiert. Selbiges geschieht bei einem Delisting, einer Insolvenz oder einem Split. Dividendenerträge werden gesammelt und zum Jahresende in die kleinste Position des Portfolios reinvestiert (bzw. zum Aufbau einer neuen Position verwendet, sollten weniger als 21 Aktien im Portfolio sein). Eine Rebalancierung erfolgt nicht. Das Wikifolio ist ein Experiment. Die Auswahl der Aktien erfolgt nicht nach objektiven Kriterien sondern rein subjektiv. Da der Ersteller des Wikifolios nur geringe Erfahrungen im Stock-Picking besitzt, geht er nicht davon aus, dass es eine Überperformance erzielt. Im Gegenteil ist aufgrund der positiven Schiefe von Aktienmärkten eine unterdurchschnittliche Performance zu erwarten.