Multi-Asset-Momentum

Handelsidee

Mit diesem Wikifolio soll eine langfristige Wertsteigerung bei geringen Schwankungen durch aktives Risikomanagement erzielt werden.



In diesem Wikifolio soll mit breiter internationaler Streuung und ggf. auch mithilfe von Hebelprodukten in alle Anlageklassen, besonders in ETFs, ETCs und Fonds, dabei bevorzugt in Aktien-ETFs, investiert werden. In turbulenten Börsenphasen soll die Wertentwicklung des Portfolios z.B. durch eine hohe Cash-Quote (bis zu 100%), Short-ETFs und ETFs in alternativen Anlageklassen gesichert werden (z.B. Anleihen-, Kryptowährungs-, Rohstoff-ETFs).



Die Investitionsentscheidungen sollen v.a. top down nach makro-ökonomischen und politischen Risiken fallen. Im Fokus sollen dabei vor allem wachstumsstarke Regionen und Sektoren stehen. Auch chart-technische Aspekte wie geglättete Durchschnittlinien, MACD, RSI oder Bollinger Bänder sollen Beachtung finden.



Das wikifolio soll aktiv gemanagt und kommentiert werden. Die Haltedauer einzelner Positionen kann stark variieren.



Wertsteigerungen und Wertschwankungen des Wikifolios müssen sich an einem all-in-buy-&-hold-Investment in weltweit streuende ETFs messen lassen. mehr anzeigen