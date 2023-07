Real Value Champions

Mit diesem Portfolio soll in attraktive und langfristig wertbringende Unternehmen mit Burggraben und herausragendem Management investiert werden. Der Fokus liegt dabei auf den USA und Europa. Das Portfolio soll relativ konzentriert aufgestellt werden und nicht mehr als 10 bis max. 20 Positionen beinhalten. Bei der Unternehmensauswahl achte ich dabei im Besonderen auf die folgenden Kriterien: - Verständnis des Geschäftsmodells - Burggraben (Wettbewerbsvorteile) - Profitabilität (Hohe Margen und Cash-Flow) - Wachstum - Substanz (gesunde Bilanz) - Management (wird eingehalten, was versprochen wurde) - Bewertung Die Unternehmensbeteiligungen sollen langfristig gehalten werden. D.h. ein Verkauf kommt für mich in der Regel nur dann in Frage, wenn der ursprüngliche Investment-Case nicht mehr in Takt ist, der Markt mir einen extrem hohen Aufschlag auf den inneren Wert bietet oder sich eine aussichtsreichere Alternative anbietet. Ziel ist es langfristig eine outperformance gegenüber dem MSCI-World zu erzielen und denjenigen die in dieses Wikifolio investieren somit auch einen entsprechenden Mehrwert zu bieten.