Prime Amalune Fund

Die aktiv gemanagte Trading-Strategie basiert auf einer breiten Diversifikation über verschiedene Assetklassen, um eine stabile und langfristige Performance zu erzielen, und mit dem Ziel, durch Nutzung von Hebelprodukten, die Rendite und die Sharpe Ratio eines traditionellen 60/40 Portfolios zu schlagen. Das Portfolio ist in drei Teile aufgeteilt, wobei der größte Anteil in den Wachstumsanteil (1) investiert wird, der aus Aktien, Anleihen, Gold und je nach Markt- und Wirtschaftssituation auch aus REITs und Rohstoffen besteht. Der renditeorientierte Anteil (2) wird durch gehebelte Positionen in Aktien, Anleihen und zeitweise Gold aufgebaut und soll für eine überdurchschnittliche Performance des Portfolios sorgen, während der neutrale Anteil (3) in Cash gehalten wird und für das Rebalancing der Portfolios wichtig ist. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf die US-Wirtschaft und die Basisgewichtung der Anlageklassen in den einzelnen Anteilen wird aufgrund einer Kombination des Risk-Parity Ansatzes und der Sharpe-Ratio Optimierung ausgewählt, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag zu gewährleisten. Ausgehend von dieser Basisgewichtung werden nach Analyse der makrowirtschaftlichen und -politischen Faktoren, basierend auf einem Modell mit verschiedenen Szenarien, die Produkte in den Anlageklassen gewählt und die Gewichtung angepasst. Um die Produktauswahl und die Gewichtung für die jeweilige Marktsituation möglichst treffend zu gestalten, werden Regressionsmodelle für die verschiedenen Szenarien erstellt und die historischen Korrelationen der Anlageklassen für gezielte Zeitperioden betrachtet. Um das Risiko und die Volatilität zu minimieren, werden keine Einzeltitel oder Einzelanleihen gekauft, sondern gezielt in sektorspezifische ETFs investiert. Das Portfolio wird regelmäßig überprüft und rebalanced, sodass die gewünschten Gewichtungen beibehalten werden. Somit soll die Performance verbessert und die Schwankungsbreite reduziert werden.