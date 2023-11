Valueaufbau 2023

Mit diesem Portfolio versuche ich mir langfristig ein Vermögen aufzubauen und gleichzeitig monatlich die namenhaftesten Unternehmen der Welt zu besparen. Die Dividenden werden monatlich reinvestiert, wobei das Ziel ist in Zukunft die Dividenen im Alltag zu integrieren. 3-4 Aktien sind besonders spekulativ und beruhen auf Branchenwissen oder übergeordnete Informationsflüsse über dem Markt hinaus. Ich habe mich bewusst gegen ETF´s entschieden, auch wenn sie ggf. eine bessere Performance generieren, da mit der Spaßfaktor und die Motivation wichtiger sind und ich dadurch länger am Ball bleibe. Monatliche Sparrate: 500 Euro wovon 100 Euro als Cash Puffer eingeplant sind. (Ziel monatliche Sparrate kontinuierlich erhöhen) Monatlich werden die 4. Aktien nachgekauft, welche auf Monatsbasis am schlechtesten performt haben. Aussrichtung: Langfristig mit jährlicher Balancierung bzw. umpositionierung.