50ETF 10BC 15FA 15CA 10

Handelsidee

50% des Portfolios sollen langfristig in Form von breit gefächerten ETFs passiv investiert werden.

Diese setzen sich wie folgt Zusammen: 55% Industrieländer, 25% Schwellenländer, 10% Rohstoffe, 10% Immobilien.

Der Industrieländeranteil setzen sich weiterhin aus 40% Nordamerika, 44% Europa und 16% Asien-Pazifik zusammen.



10% des Portfolios soll langfristig in ausgewählte Blue Chips angelegt werden, bevorzugt werden größtenteils Aktien aus dem Tech-Umfeld.



15% des Portfolios sollen lang- bis mittelfristig in nach der Fundamentalanalyse Unterbewertete Wertpapiere investiert werden.



15% des Portfolios sollen kurz- bis mittelfristig aktiv in Wertpapiere investiert werden, Kauf- und Verkaufsignale sollen hier durch die Chart-Analyse ausfindig gemacht werden.



10% des Portfolios sollen als finanzieller Liquiditätspuffer dienen und können bei Bedarf überall eingesetzt werden. mehr anzeigen