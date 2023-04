Zukunftsweisendes Wachstum: Das wikifolio der Top-Performer Dieses wikifolio verfolgt das Ziel, langfristigen Vermögensaufbau durch Investitionen in die besten Wachstumswerte der Welt zu erreichen. Das wikifolio wird durch einen makroökonomischen Indikator gesteuert, der überkaufte und überverkaufte Marktphasen erkennen soll. In übertriebenen Marktphasen werden dann schwächere Aktien verkauft und Liquidität aufgebaut, um in überverkauften Marktphasen in neue, stärkere Wachstumswerte umzuschichten und zu investieren. Zusätzlich zur Überwachung der Marktbedingungen wird der Indikator verwendet, eine sich anbahnende größere Krise möglichst zu erkennen. In diesem Fall kann das wikifolio über Puts abgesichert werden und das Risiko verringert werden. Für die Absicherung soll maximal 10% des Depotwerts verwendet werden. Das wikifolio beinhaltet eine breite Auswahl von Unternehmen, die ein hohes Wachstumspotential haben und in der Lage sind, hohe Renditen zu generieren. Die Unternehmen sollen aus verschiedenen Branchen stammen, wie beispielsweise der Technologie-, Gesundheits- oder Energiebranche. Ebenfalls wird beabsichtigt, in Unternehmen aus möglichst vielen Regionen zu investieren, um unter anderem das Währungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Die Strategie dieses wikifolios ist es, in Unternehmen zu investieren, die in Zukunft unverzichtbar sind und möglichst Marktführer ihrer Branche sind. Durch die Überwachung der Marktbedingungen wird beabsichtigt, das Risiko zu verringern und durch gezieltes Umschichten, mehr Rendite zu erzielen als der Gesamtmarkt. Insgesamt ist dieses wikifolio eine geeignete Wahl für Anleger, die auf langfristigen Vermögensaufbau und die Investition in die besten Wachstumswerte der Welt ausgerichtet sind. Wachstumswerte erwirtschaften stetig Gewinne und sorgen somit zwangsläufig für einen steigenden Unternehmenswert. Somit ist unter Betrachtung des Chance/Risikoverhältnis das Investieren in Wachstumsaktien die beste Anlage überhaupt.