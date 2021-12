Handelsidee

"Stelle Dir eine Glaskugel vor, welche Dir an jedem Tag ermöglicht,

Blaupausen einer technologischen Zukunft zu betrachten.

Im Laufe der Zeit zieht die Realität an diesen Visionen vorbei.

Du siehst den Fortschritt, große Durchbrüche, dann Disruption

und manchmal Quantensprünge...

Einige dieser Technologien (und neu geschaffenen Märkte) erreichen

einen uneinholbaren Status oder besitzen schwer zu überbrückende

Burggräben. Diese Unternehmen und Märkte möchte ich im ShareRadar NEXT wikifolio ausfindig machen und als Investor begleiten."



Mein Anlagehorizont lässt sich wohl mit "Growth to Value"

am besten beschreiben. Jede Branche und jeder Markt hat eigene Zyklen.

Grundsätzlich will ich daher möglichst jedem Unternehmen im Portfolio von der Frühphase bis zum Break-Even (und darüber hinaus) die Chance geben sich zu entwickeln.

Es gibt keinen vorbestimmten "Exit". Im langfristigen Zeitfenster gibt es in meinen Überlegungen "rote und grüne Bereiche", sogenannte Korrektur- und Übertreibungsphasen. Diese versuche ich für partielle Gewinnmitnahmen, Aufstockungen oder auch für Depotbereinigungen zu nutzen. Jedem Wert im NEXT wikifolio liegt eine vorherige Potenzial-Analyse zugrunde. Insolvenzen und Delistings sind jedoch ebenso möglich wie Übernahmen und Kursvervielfachungen. Die breite globale Diversifikation in verschiedene Zukunftstrends soll auf lange Sicht für ein möglichst gutes Chance-Risiko-Verhältnis sorgen.



Im NEXT Portfolio soll des weiteren mit strukturierten Produkten gehandelt werden

um bestimmte Marktphasen besser ausnutzen zu können.



Als stabilisierendes Element neben der Cash-Komponente sind auch ETF's angedacht.



Entscheidungsfindung:

Neugier (!)

Charttechnik

Fachpublikationen Forschung/Wissenschaft

BörsenMedien

Branchenanalysen

Sentimentanalyse