ETF-All-Global

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden Sie nur ETFs finden. ETFs sind Exchange Trade Funds, diese bilden Aktienlisten nach. In diesen Listen werden Einzeltitel zusammengefasst und damit entsteht ein Index.



In diesem Wikifolio werden sich ETFs befinden, die Indizes abbilden, desweiteren kommen verschieden Schwellenländer hinzu sowie diverse Branchen. mehr anzeigen