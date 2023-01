AAA Top US 500 Long and short

Das wikifolio hat eine sehr lange Perspektive und orientiert sich am S&P 500 Index. Mit Instrumenten auf den Index soll die Wertentwicklung des S&P 500 auf lange Sicht geschlagen werden, in dem in der Regel mittels ETF die Trendrichtung des Index begleitet wird. Daher setze ich sowohl auf steigende als auch auf fallende Entwicklungen. Ziel ist es, immer nahezu voll investiert zu sein, long oder short. Da die Grenzen für Trendwechsel klar formuliert sind und die erforderlichen Bewegungen groß genug sein müssen, gehe ich von recht langen Zeiten der einzelnen Trends aus. In hektischen Börsenphasen kann aber auch mal zügiger die Richtung gewechselt werden.