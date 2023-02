AI Investment System

Beim AI (Artificial Intelligence) Investment System handelt es sich um ein halbautomatisches Konstrukt, welches anhand 14 Datensätzen eine "gesunde" Firma erkennen soll, die zudem im Gegensatz zum Gesamtmarkt unterbewertet ist. Firmen, die ein schlechtes Chance/Risiko Verhältnis aufweisen (z.B. ein zu hohes Debt/Equity Ratio, also Verschuldung) werden somit von vorne heraus effektiv ausgefiltert. Wird eine Aktie anhand der Kriterien qualifiziert, werden diese Firmen zudem vor dem Kauf von uns per Hand ausgewählt und persönlich überprüft, sowie an die Makro-Marktlage angepasst. (Beispiel: Befindet sich der Gold-Preis auf All-Time-High Niveau, werden keine Goldaktien gekauft usw.) Das System sieht vor, dass wir Aktien weltweit screenen und kaufen, um so maximal flexibel zu sein und uns an die Länder mit dem höchsten BIP (Bruttoinlandsprodukt) ebenfalls beteiligen können. Eine Investment-Strategie, die sich z.B. alleine an den DAX 40 orientieren würde, würde über die Zeit Performance-Nachteile mit sich bringen. Derzeit planen wir, in das Wikifolio maximal 20 Werte parallel aufzunehmen, falls genügend Aktien im System herausgefiltert wurden. Das System wurde innerhalb der letzten 24 Jahre stets weiterentwickelt. Mit diesem Wikifolio erhält dieses Handelssystem den ersten Live-Test in einer derzeit sicherlich nicht sehr einfachen Marktlage in 2023 (Inflation, Rezession, politische Anspannungen etc.)