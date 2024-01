Aktien oder Gold

Wie der Name schon sagt, soll in der Regel mehrheitlich in Aktien und/oder in Gold angelegt werden. Grundsätzlich soll nur in ETF's (Indizes, Branchen) und nicht in Einzelwerte investiert werden. Mittels einem Aktien-Gold-Ratio soll ermittelt werden, ob Aktien im Vergleich zu Gold eher teuer oder günstig sind. Je nach Ergebnis sollen Investitionen in ETF's auf Aktienindizes oder Gold (resp. andere Edelmetalle) über- oder untergewichtet werden, wobei die Investitionsquote in jede Anlageklasse theoretisch 0 bis 100% betragen kann. Die Anlageentscheidungen sollen in der Regel auf dem Aktien-Gold-Indikator basieren. Das Timing für Ein- und Ausstieg erfolgt in der Regel mittels technischer Indikatoren wie MACD, RSI und einem adaptiven gleitenden Durchschnitt. Der Anlagehorizont soll eher mittel- bis langfristig sein. Trotzdem können auch einmal kurzfristigere Trades getätigt werden.