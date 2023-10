Aucano Absolute Multi Strategy 1

Aucano Absolute Multi Strategy: Ziel der Anlagepolitik des Wikifolios Aucano Absolute Multi Strategy ist die Absicht einer Erzielung eines möglichst hohen, aktienähnlichen absoluten und von Marktschwankungen unabhängigen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel möglichst zu erreichen, können alle Anlagemöglichkeiten des Wikifolio Anlageuniversums genutzt werden. Diese umfassen unter anderem Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate, Hebelprodukte (Knock-Out-Produkte, Optionsscheine, sonstige Hebelprodukte) - Es kann über diesen Weg auch in Long oder Short Positionen über diese Anlageinstrumente investiert werden. Der Anlagehorizont ist langfristig angelegt. Es kann sowohl eine Zyklische wie auch Antizyklische Anlagepolitik verfolgt. Der Anlagestil wird nicht festgelegt. Neben einem möglichst hohen Wertzuwachs ist es zudem gleichrangiges Anlageziel, die mit Aktienanlagen verbundenen Kursrisiken so weit wie möglich zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund kann die Aktienquote aktiv und flexibel gesteuert werden. Während die Anlagepolitik in positiven Börsenphasen eine vollständige Investition in Aktien und/oder aktienorientierten Anlageinstrumenten erfolgen kann, können diese in Zeiten schwächelnder oder stark fallender Aktienmärkte entsprechend reduziert, je nach Marktumfeld ggf. auch vollständig veräußert werden. Ebenso kann eine Anlage, wenn notwendig, bis zu 100% in Geldmarktähnlichen Anlageinstrumenten erfolgen.