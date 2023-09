Allwetter Trading

Das Portfolio soll mit Aktien, ETF's und sonstigen Wertpapieren ausgestattet werden. Ich verfolge ganz bewusst keine explizite Handelsstrategie. Gleichwohl recherchiere ich gründlich den Markt und kaufe ausschließlich Werte, von denen ich überzeugt bin. Dabei orientioere ich mich an dem inneren Wert eines Unternehmens, springe aber auch auf vielversprechende Trends auf. Dazu bediene ich mich auch des Handels mit Derivaten (z.B. Knock-Out-Produkte). Hierdurch soll eine positive Performance auch in Zeiten von Kursrückgängen erreicht werden. Die von mir ausgewählten Werte sind nicht auf bestimmte Länder und/oder Regionen beschränkt. Es handelt sich also um ein weltweites Anlagespektrum.