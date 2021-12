Balancing with the Volatility

Handelsidee

In diesem Portfolio soll die Möglichkeit bestehen, in Produkten aus dem gesamten Handelsuniversum von Wikifolio zu investieren.

Basiselement für den Handel in dem Portfolio ist die Volatilität.

Um die Volatilität herum habe ich eine Strategie entwickelt, die in einer Art Zyklus, der sich mehrmals im Jahr wiederholt, in verschiedene Handelsinstrumente investiert.

An einigen Zeitpunkten, wenn z.B. die Volatilität im Markt sehr hoch ist, kann sich die Cashquote im Portfolio stark erhöhen. Damit verringert sich dann die Volatilität des Gesamtportfolios.

Der hohe Cashbestand ist dann von Vorteil um günstige Einstiegsmöglichkeiten nutzen zu können. Diese können z.B. einzelne ausgewählte Aktien, indexabbildende Handelsinstrumente, Hebelprodukte oder andere chancenorientierte Möglichkeiten aus dem Handelsuniversum sein.

Die investierten Positionen werden für einen vorrangig kurzen oder mittelfristigen Zeitraum gehalten.

Dieses Portfolio wird regelmäßig umgeschichtet. Laufen Werte zufriedenstellend, werden die Gewinne mitgenommen, damit in neue Assets investiert werden kann.

Es wird in diesem Portfolio ein stetiges Wachstum angestrebt, welches mithilfe der vorangegangenen Bedingungen realisiert werden soll. mehr anzeigen