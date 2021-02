UNIQUE Trading Austria

Handelsidee

In diesem Dachwikifolio wird nach dem Motto investiert "Was in der Vergangenheit erfolgreich war, wird auch in Zukunft überdurchschnittlich gut performen". Eine UN!QUE Zusammensetzung von mindestens 10 weltweit repräsentierten Referenzportfolios sollte dies gewährleisten.



Die Überprüfung und mögliche Umschichtung erfolgt in regelmäßigen Abständen, es wird auf eine ausgewogenes Risiko/Chancen-Verhältnis geachtet.



Ziel ist es auch bei langfristigem Anlagehorizont nicht auf die Performance zu verzichten und an den Erfolgen der ausgewählten Wikifolio-Zertifikaten zu partizipieren.



Alle Referenzportfolios sind in Österreich auch separat zum Vertrieb zugelassen! mehr anzeigen