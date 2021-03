Boersengoldfischer Deutschland

Handelsidee

Vorgehensweise:

Meine Aktienauswahl basiert auf den Erkenntnissen aus dem Buch "What Works on Wall Street". Dort wurde anhand historischer Daten geprüft, welche fundamentalen Kennzahlen und Kennzahlen der technischen Analyse für eine Portfoliozusammenstellung geeignet sind. Ich kombiniere mehrere dieser Kennzahlen, erstelle daraus eine Aktien-Rangliste und investiere in die jeweiligen Favoriten.



Hierfür habe ich eine Software entwickelt, welche die dafür benötigten, aktuellen Daten von ca. 500 deutschen Aktiengesellschaften ermittelt, Kennzahlen berechnet und eine Rangliste erstellt.



Produktarten:

Sofern geeignete und kostengünstige Hebelprodukte existieren, wird statt der Aktie ein Hebelprodukt gekauft. Hierzu habe ich ein finanzmathematisches Modell entwickelt, zur Prüfung ob ein Hebelprodukt rentabler ist als die Aktie selbst. Eine von mir erstellte Software erlaubt mir, dieses Modell auf eine Vielzahl von verfügbaren Hebelprodukte anzuwenden und das geeignete Produkt auszuwählen.



Zur Vermeidung großer Cash-Reserven (mit 0% Rendite), investiere ich Teile der Reserve in einen Indexfond.



Streuung:

Zur Streuung und Portfolio-Zusammenstellung nutze ich zwei Verfahren aus der Literatur: Die Portfolio-Theorie nach Markowitz und das Kelly-Kriterium.



Absicherung:

Zur Absicherung gegen Marktschwankungen investiere ich einen kleinen Teil in Optionsscheine auf starke fallende Kurse bspw. des DAX. Falls dieser Fall eintritt werden die Verluste im Portfolio dadurch abgefedert. Die Detailauswahl hiervon basiert auf ausgewerteten Simulationen.

mehr anzeigen