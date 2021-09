langfristiger Pfad

Handelsidee

Das Ziel besteht unter anderem darin, Unternehmen im Tech-Bereich zu finden, vor einer möglichen Kurssteigerung ins Portfolio aufzunehmen und gegebenenfalls anschließend wieder zu verkaufen und neue Chancen zu finden, dieses Vorgehen kann ich je nach meiner persönlichen Einschätzung in kleinen oder großen Intervallen wiederholen. Die Entscheidung beruht auf von mir wahrgenommenen Chancen in bestimmten Sektoren, kombiniert mit regionalen/globalen Wachstumsmöglichkeiten. Insbesondere chinesische Technologiewerte, aber auch amerikanische Technologiewerte sollen die Grundlage meines Portfolios darstellen. Investiert werden kann in Schlüsseltechnologien, die alle mit dem möglicherweise besonders starken Wachstum zusammenhängen. mehr anzeigen