Trendhandel aktiv

Es sollen hauptsächlich kurz- und mittelfristige Trends identifiziert werden. Von diesen soll mit der Möglichkeit, das komplette Universum handeln zu können, partizipiert werden. Es wird beabsichtigt in ETF, ETC, ETN, Fonds und Aktien, aber auch in Zertifikate und Derivate zu investieren. Die Analyse und Entscheidungsfindung soll aufgrund technischer Kennzahlen, wie beispielsweise Trendfolgeindikatoren, aber auch aufgrund fundamentaler Daten (z.B. Gewinnschätzungen, Regionalanalysen, Branchenanalysen) erfolgen. Der Anlagehorizont soll kurz- bis mittelfristig sein. Quellen: Apps, WWW, Medien, eigene Recherchen.