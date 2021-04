Chart-Chancen-Schach

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen sich die besten der großen Aktiengesellschaften befinden.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf Europa und wird durch einige amerikanische Unternehmen ergänzt.

Ich habe für den Entscheidungsprozess ein Modell entwickelt, das auf aktuellen Daten und Fundamentanalyse basiert.

Dazu habe ich alle Unternehmen des Eurostoxx50, die 10 größten Unternehmen des Dow Jones und die 5 größten des NASDAQ gemessen an der Marktkapitalisierung bewertet.

Der erste Teil der Berechnung besteht zum einen aus meiner persönlichen Einschätzung zum Potenzial des jeweiligen Unternehmens, die ich auf Grundlage von Fundamentanalyse treffe (z.B. durch Nachrichten-Artikel und Analystenmeinungen).

Zum anderen lege ich technisch einen Wert für das Risiko fest. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert aus der Channel-Untergrenze und dem gleitendem Durchschnitt.

Für das Potenzial und das Risiko lege ich jeweils eine Wahrscheinlichkeit fest und berechne aus diesen beiden Werten das Zwischenergebnis Nr.1.

Im zweiten Teil berechne ich den Durchschnitt der letzten Analysten-Kursziele und gewichte dies mit 20 Prozent, während das Zwischenergebnis Nr.1 80% ausmacht. Daraus ergibt sich das Zwischenergebnis Nr.2.

Die Daten für die Kursziele sollen möglichst aktuell und maximal drei Monate alt sein.

Im dritten Teil wird das Endergebnis ermittelt. Hierzu wird das Verhältnis des Konzernergebnisses zu der Marktkapitalisierung betrachtet und zu einem Fünftel zu dem Zwischenergebnis Nr.2 addiert (Verlust führt also zu Subtraktion).

Durch die 40 besten Endergebnisse werden 40 Unternehmen und ihre jeweilige Gewichtung für das Wikifolio ermittelt. Etwa 60% der von mir bewerteten Unternehmen sind im Musterdepot enthalten, doch sie haben einen unterschiedlich starken Anteil.



Die beschriebene Berechnung und die Werte im Wikifolio werden regelmäßig aktualisiert.



Wie immer gehen 50% der Erlöse an einen guten Zweck.

Für dieses Wikifolio ist das Deutsche Kinderhilfswerk das Ziel der Spende. mehr anzeigen