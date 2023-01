Mimonda Semiconductor Index

Dieses Wikifolio folgt einem Grundsatz Warren Buffetts: „Invest in what you know“ und wird weltweit in Unternehmen investieren, die sich mit Halbleitern beschäftigen. Ich arbeite seit 1995 in dieser Branche und habe die Entwicklung und Produktion zahlreicher Technologie- und Chip-Generationen aus nächster Nähe begleitet. Diese Erfahrungen sollen hier einfließen, um Unternehmens-Meldungen und -Perspektiven korrekt zu bewerten. Die internationale Halbleiter-Branche hat heute einen hohen Grad an Spezialisierung erreicht und ist komplex, wettbewerbsintensiv und innovativ. Die jeweiligen Aktien werden meist als zyklische Wachstumswerte gesehen und ihre Innovationsfähigkeit und die adressierten Märkte, werden als Kriterien der Aktienauswahl überbetont. Diese verkürzte Sichtweise eröffnet Chancen für Anleger, die bereit sind, die Profitabilität des Unternehmens über den gesamten Wirtschafts-Zyklus und dessen fairen Aktienwert zu ermitteln. Das heißt, in Halbleiter-Werte mittels einer langfristig ausgerichteten Value-Strategie zu investieren. Immer wichtiger wird in der stark vernetzten Branche, wann Entscheidungen für Investitionen erfolgen, wie diese finanziert werden und ob erfolgreiche Kooperationen am Markt bestehen. Und der Aspekt, wo das Unternehmen die Halbleiter entwickelt, produziert und verkauft, kann sowohl Belastungsfaktor als auch Unterstützung für den Kurs sein. In das Wikifolio sollen bis zu 20 Einzelwerte aufgenommen werden; sowohl große, bekannte Blue Chips, als auch mittlere und kleinere Unternehmen, die investierbar sind. Neben den fundamentalen Kennzahlen sollen die Spezifika der Branche, wie im Text beschrieben, vor einer Investition Berücksichtigung finden.