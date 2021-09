Chance Perform Invest

Handelsidee

Meine Idee ist, eine perfekte Balance an Möglichkeiten schaffen zu können. Daher soll sich dieses Wikifolio nicht auf eine einzelne Strategie beschränken, sondern ein Mix aus allen weltweiten Anlagemöglichkeiten werden, welche ein Potenzial für die Zukunft haben. Es werden Standard-, Dividenden- und Nebenwerte-Aktien sowie nach Chancen Krypto und Edelmetalle aufgenommen.



Das Anlageuniversum wird nicht beschränkt. Es werden zwar so gut wie keine Hebelprodukte genommen werden, außer zur Absicherung. Hauptsächlich wird erstmal in deutsche Aktien investiert werden. Es sollen dann weitere Anlagen außerhalb Deutschland aufgenommen oder mit bestehenden Anlagen getauscht werden.



Es wird keine Begrenzung an Titeln geben. Verluste sind nicht immer vermeidbar, aber ein Risikomanagement wird mit OS und Zertifikaten eingesetzt. Die Anteile am gesamten Portfolio einzelner Titel soll ca. 10% nach Möglichkeit nicht überschreiten.



Der Anlagehorizont soll überwiegend mittelfristig sein. mehr anzeigen