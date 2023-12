Defensive Champions

In diesem Wikifolio soll mit Hilfe von defensiven Aktien in Kombination ein langfristiger Vermögensaufbau mit einem für Aktien relativ geringem Risiko realisiert werden. Die defensiven Aktien stammen dabei aus verschiedenen Sektoren und sollen durch ihr Kerngeschäft weniger anfällig für Schwankungen in Krisenseiten sein. Keine Anlageempfehlung. Do your own research