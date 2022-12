Dreimonatsreversal Strategie

Werte, die in die in den letzten 3 Monaten eine schlechte Performance hingelegt haben und gleichzeitig positiv auf die letzten Quartalszahlen reagiert haben, gehören zu diesem Wikifolio. Es wird die Entwicklung des Wertes in den letzten 3 Monaten in Relation zum Vergleichsindex berücksichtigt. Bei der Reaktion auf die Quartalszahlen wird es berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Vergleich zum zugehörigen Index verändert hat.