ECO-Balanced

In dem Wikifolio wird auf der Aktienseite in die "besten Unternehmen" der Welt investiert mit dem Ziel ist eine mittel- langfristig attraktive Rendite (mind. 3-5 Jahre Anlagehorizont) zu erzielen. Die Unternehmensauswahl ist auf strenge Qualitätskriterien ausgelegt: Unternehmen sollten einen überdurchschnittlichen ROIC, überdurchschnittliches Wachstum, eine unterdurchschnittliche Verschuldung (gemessen an Net-Debt/EBITDA) und eine stabile Profitabilität (positiver Nettogewinn) aufweisen. So selektierte Unternehmen sind primär dem Stil "Quality-Growth" zuzuordnen und haben i.d.R. ein etwas niedrigeres Beta als der Gesamtmarkt. Grundüberlegung ist, dass Aktienkurse den Gewinnen (EpS) folgen - steigende Gewinne führen somit früher oder später zu steigenden Kursen. Global wird ein Universum von rund 200 - 250 Titeln aus etablierten Märkten (West-Europa, Nordamerika, Japan) ausgewählt, welche die Vorgaben (ggf. in ihrem Sektor / ihrer Industrie) am Besten erfüllen. Die Aktienquote in der Strategie kann zwischen 40 und 60% (neutral 50%) liegen, daneben werden Unternehmensanleihen und ggf. europäische Staatsanleihen und Cash gehalten. Bei Aktien werden idealerweise strukturell wachsende Unternehmen mit einer interessanten Bewertung ausgewählt. Außerdem sollen diese ein attraktives Nachhaltigkeitsprofil haben. Bewertungen werden hier v.a. auch in Hinblick auf die eigene Historie, zur Peergroup und aber auch auf Basis von Schätzungen für die nächsten 5 Jahre vorgenommen. Leider sind bei Anleihen keine Einzelanleihe-Investments möglich, so dass hier auf ETFs und Fonds ausgewichen wird. Aufgrund des eingeschränkten Universums ist hier kein Fokus auf Nachhaltigkeit möglich.