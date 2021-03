lower risk mit Discount

Handelsidee

in diesem wikifolio will ich versuchen,mit möglichst wenig risiko anzulegen.

Dazu will ich so wenig Hebelinstrumente einzusetzen wie möglich und stattdessen prinzipiell sicherere strukturierte Produkte wie Discountzertifkate einzusetzen.

Die Performance wird soll bei schwachem bis seitwärtsmarkt möglichst die bekannten Aktienindizes schlagen.

Den Zeitpunkt dafür finde ich zur Zeit ideal. Da die Märkte und vor allem die Werte, die ich beabsichtige zu kaufen, bereits gut gelaufen sind und ich auf hohe Renditechancen lieber zugunsten auf einen ordentlichen Puffer verzichte. So sind ohne weiteres 15% Rendite möglich ohne das die betreffende Aktie überhaupt steigt. mehr anzeigen