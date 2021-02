elektronisch bezahlen e-payment

Handelsidee

Das Wikifolio investiert in Aktien von Zahlungsdienstleistern. Die Idee ist, dass die Branche ePayment in Zukunft überproportional an Umsatz zulegt und - da es sich um einfach zu skalierende Verfahren handelt - damit auch überproportional an Gewinn. Dabei kann sowohl in Gerätehersteller als auch in Dienstleister investiert werden. Die Aktien können aus allen Ländern stammen.



Für die Erwartung steigender Umsätze der Branche ePayment sprechen folgende Argumente:

- zunehmender Einkauf über das Internet

- zunehmende Bezahlung beim stationären Handel mit Karten

- einfachere, modernere Bezahlmöglichkeiten (z.B. mit handy oder Uhr)

- zunehmende grenzüberschreitender Handel von Privatpersonen.



Das Wikifolio investiert ausschließlich in Aktien oder ähnlichen Instrumenten, wie z.B. ADR. Ein Investment in Optionsscheinen ist nicht möglich.



Das Wikifolio investiert langfristig, kurzfristiges Trading ist möglich, aber steht nicht im Mittelpunkt.

Angesprochen werden sollen Investoren, die das Potential des Sektors nutzen wollen, nicht jedoch in Einzelaktien investieren wollen. Der Vorteil des Wikifolios liegt somit in der Risikostreuung über einzelne Unternehmen. Ein Kursrückgang eines Einzelwertes wird durch die Streuung abgefedert und selbst bei einem dramatischen Rückgang eines Einzelwertes partizipiert man an der gesamten Branche. Das Branchenrisiko jedoch kann nicht abgefedert werden. mehr anzeigen