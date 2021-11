Energiewende EU

Handelsidee

Im Zuge der Energiewende in Europa sind die enthaltenen Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien tätig (bspw. Hersteller von Anlagen, Energieerzeuger oder Energiespeicher). Ein Aufnahmekriterium: die Unternehmen sollen möglichst in Kontinentaleuropa tätig sein. Somit kann es vorkommen, dass zwar Unternehmen enthalten sind, welche Ihren Stammsitz nicht in Europa haben, ihre Tätigkeiten aber nicht unwesentlich die Energiewende in Europa positiv beeinflussen. Die Aufteilung der Unternehmen erfolgt nach eigener Einschätzung. Es können auch Unternehmen enthalten sein, welche (noch) nicht gänzlich im Bereich erneuerbarer Energien tätig, aber m.M.n engagiert auf den Weg dahin sind. So soll der strukturelle Wandel von Unternehmen hin zu erneuerbaren Energien berücksichtigt werden (bspw. engagierte Energieerzeuger). Die Aufteilung erfolgt nach eigenen Gesichtspunkten. Der Anlagehorizont soll langfristig und nach dem Prinzip "buy and hold" sein. Small Caps und Micro Caps - also Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung im Bereich der "Penny Stocks" - können ebenfalls enthalten sein um möglichst den gesamten Bereich der erneuerbaren Energien abzudecken. Eine spezifische Anzahl an Aktien soll es nicht geben. Das Anlageuniversum soll sich rein auf Aktien beschränken: ETF, Fonds, Anlagezertifikate und Hebelprodukte sollen nicht genutzt werden, das ist soweit in den Einstellungen von diesem Wikifolio ausgeschlossen. Als Entscheidungsfindung soll die die fundamentale Analyse und sonstige Analyse angewandt werden. mehr anzeigen