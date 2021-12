Handelsidee

Das Electric Vehicle Value Leaders Wikifolio verfolgt die Strategie in die zukünftigen Gewinner der automobilen Transformation zu investieren. Hierbei wird die gesamte Value Chain betrachtet, begonnen beim klassischen OEM über spannende Tier 1,-2,-3,-x Zulieferer bis hin zu vorgelagerten Profiteuren der Value Chain.



Diese Value Chain erstreckt sich als Anlagehorizont neben Fahrzeugherstellern und Zulieferern bis zu vorgelagerten globalen Playern von notwendigen Komponenten der zukünftigen automobilen Wertschöpfung wie Software (Cybersecurity), Leistungshalbleiter (SiC & GAN) sowie notwendigen Maschinen- und Anlagen.



Dabei werden spezifische Titel nach eingehender Studie des Wikifolio-Traders auf Basis langjähriger beruflicher Erfahrung im Kontext der E-Mobility Branche und aktuellen Trends (Messebesuche, Branchentreffen – Fachkongresse etc.) identifiziert und mit Metriken einer Value-Strategie selektiert. Hierbei werden wissenschaftliche Veröffentlichungen fortwährend in den Research einbezogen und eigene Growth-Szenarien entwickelt.



Die Haltedauer der einzelnen Wertpapiere richtet sich nach einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont mit starkem Fokus auf langfristige Wertentwicklung für die Investoren. Starker Fokus bei der Titelauswahl wird auf die aktuelle und simulierte künftige Bewertung von Unternehmen gelegt. Der Trader verpflichtet sich mindestens 90% des verwalteten Geldes in Aktien oder in Cash zu halten. Zu Absicherungszwecken oder bei Identifizierung von ausufernden Überbewertungen innerhalb des Sektors (Bsp. Tesla) behält sich der Trader das Recht vor im Rahmen der übrigen Gelder Short-Positionen einzugehen.



Anleger sollten bei der Anlageentscheidung beachten, dass es sich bei diesem Depot um ein spezifischen Sektoren Depot handelt, welches keine Basisanlage darstellen sollte und eine erhöhte Volatilität aufweisen könnte. Der Zielsektor ist bewusst spitz, aber tief gewählt. Späße wie Flugtaxis oder E-Scooter werden nicht abgebildet.



VG

C1 mehr anzeigen