HODL Aktienstrategie

Handelsidee

Es handelt sich um ein reines Aktienportfolio.

Investiert wird in internationale Blue Chips / LargeCaps, überwiegend aus dem Tech-Bereich.

Das Wikifolio bildet ein Einzeltitelportfolio ab, in welchem wenig Aktivität herrscht. Es sind Titel enthalten, die über einen geplanten Anlagezeitraum von 10 Jahren gekauft und gehalten werden sollen.

Es wird keine Kasseposition gehalten.

Die Titel sollten ein langfristig erfolgreiches und robustes Geschäftsmodell vorweisen, mit denen man durch ruhige und unruhige Zeiten an den Börsen gehen kann. Dabei sollen fundamentale Risiken - d.h. negatives Überaschungspotential, auch durch äußere oder politische Einflüsse - möglichst wenig auftreten können.

Die Anzahl der Titel ist sehr konzentriert mit 5-15 Titeln.

mehr anzeigen