El Dorado Trading

Meine Handelsidee ist ganz simpel, Trends, langfristige Entwicklung, kurzfristig Finanziell gut gestellte Firmen, kleine Risiko Budgets mit grossem Potenzial. Das alles unter der Berücksichtigung der Globalen Entwicklungen, Problemen, Krisen, Zyklen und Konjunkturdaten. Ich versuche auch das Risikoprofil in einem gesundem Rahmen zu halten, neige aber auch ab und an dazu ein Risiko einzugehen, dass sich lohnen kann langfristig. Die Fonds werden Passiv betrieben, das heisst ich unterhalte diese auf einer monatlichen Basis bin aber jederzeit bereit kurzfristig zu reagieren sollte ein reagieren nötig werden. (So gut wie möglich)