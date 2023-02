Lotta-Trading

Folgende Anlage-Idee soll in diesem Wikifolio verfolgt werden: Es sollen immer nur wenige Aktienwerte (5-8 Stück) im Portfolio sein und diese werden konsequent mit einem Stop-Loss bei ca. -6% versehen. Sollte der jeweilige Trade nach Vorstellung laufen, werden bei ca. +30% Gewinnzuwachs so viele Aktien des Wertes verkauft, dass der ursprüngliche Einsatz wieder eingefahren ist. Die restlichen Anteile laufen weiter und werden nach gleichem Schema wieder mit Stop-Loss versehen und sollten sie weitere ca. +30% Wertsteigerung erfahren, wird die Position komplett geschlossen. Nach diesem Gusto wird konsequent verfahren. Weiterhin werden fester Bestandteil des Wikifiolios immer 2 ETF´s sein. Diese werden wie folgt angelegt: ca. 15% des Wikifolio Wertes in den Nasdaq und ca. 10% des Wikifolio Wertes in den TechDAX.