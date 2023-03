Favorite Horses

Das Wikifolio besteht aus einer Sammlung von Unternehmen mit festem und stabilen Kerngeschäften und attraktiver Perspektive in den untschiedlichsten Geschäftsfeldern. Sie haben ihre Standorte in der ganzen Welt, wobei eine Verdichtung im deutschsprachigen Raum durchaus vorkommen kann. ETFs sind meiner Meinung nach weniger passend für das Angebot eines Wikifolios, da sie ja selbst Aktienpakete bündeln. Darum werden ETFs eher nur im Ausnahmefall Eingang in dieses Wikifolio finden. Es wird nicht gehebelt und es sollen vorzugsweise Aktien gehalten werden.