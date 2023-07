Joel Greenblatt mit Momentum

Value-ist gut, aber es geht noch besser, mit Momentum Dabei wird leicht vergessen, was die Finanzmarktforschung zeigt, Value Strategien funktionieren, aber Trendfolge/Momentum-Strategien funktionieren besser und erzielen bessere Überrenditen. Die grundlegendste Trendfolge-Strategie ist das Zeitreihen-Momentum. Also hohe Preise ziehen oft noch höhere Preise nach sich. Dieser Grundsatz gilt auch, wenn die Börsen Rekordstände erreichen. Vielleicht noch erstaunlicher ist allerdings der Umstand, dass Momentum gerade in Krisenzeiten besonders gut zu funktionieren. Investoren tun sich keinen Gefallen, wenn sie die Ergebnisse der Finanzmarktforschung nicht zur Kenntnis nehmen. Joel Greenblatt entwarf eine Formel für das systematische Herausfiltern von erfolgreichen Unternehmen zu einem günstigen Preis. Darüber berichtet er in seinem Buch “Die Börsen Zauberformel”. Diese Zauberformel soll auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über eine Milliarde USD anwendbar sein. Für diese Formel werden die Finanzkennzahlen Kapitalrendite (Return on Capital) und Earnings Yield (Gewinnrendite) benötigt. Anhand der Kapitalrendite sehen wir wie erfolgreich ein Unternehmen wirtschaftet und mit der Gewinnrendite wie günstig das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen aktuell ist. Das Wikifolio berücksichtigt grundsätzlich: - Aktien aus den besten 50 Aktien nach der Börsenzauberformel nach Joel Greenblatt - Börsenzauberformel Aktien mit dem höchsten Monats- und Jahres Momentum - Investitionen in vorwiegend europäische und nordamerikanische Aktien -keine Hebelprodukte - Positionsgrössen <5%