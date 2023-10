GerMotion_Trading

Ich handle "Frei Schnauze" die volle Bandbreite der Investitionsmöglichkeiten, die mir wikifolio bietet. Das Ziel ist die großen Indices DAX, DowJones und Nasdaq langfristig zu schlagen. In der Regel werde ich versuchen diese Indices über Standard-ETF's abzubilden. Mit einzelnen Schnäppchen und Tradingsideen werde ich versuchen den allgemeinen Trend zu übertreffen. Ich werde alle mögliche Assetsklassen wie Rohstoffe, Dividenden, Zinsen, Immobilien usw. in meine Strategie mit einbeziehen. Die Investmentideen kommen aus den Nachrichten, diverse Börsenpublikationen und SocialMedia-Kanälen. Ich bin ein interessierter Laie und Privatanleger ohne Fachausbildung. Ich bin in den veröffentlichten Werten zumeist auch selbst investiert, jedoch ist die Gewichtung unterschiedlich zum wikifolio-Depot.