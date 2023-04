Global Smart ETF-ETC-Diversity

Das Portfolio verfolgt einen Investment-Ansatz über mehrere Assetklassen, wobei breit diversifizierte Aktien-ETFs allerdings den Hauptbestandteil ausmachen. Das "Besondere" ist wohl die Zusammenstellung und Gewichtung der einzelnen Bausteine, denen ich nach meiner Recherche langfristig eine Outperformance bei verhältnismäßig geringem Drawdown bzw. Risiko zutraue. Kurzlaufende High Yield Bonds und Emerging Markets-Bonds sowie ein ETC auf physisches Gold (5 %) korrelieren bei recht hohem Renditepotenzial (alleine die Ausschüttungen von ~ 5% Dividendenrendite bei den Bonds) relativ wenig mit dem Aktienmarkt, sodass diese Assets eine ausgleichende Wirkung haben und die Performance etwas glätten. Der Aktien-Anteil umfasst weltweite Aktien der Industrieländer und Schwellenländer jeweils in den Marktkapitalisierungsklassen Large bis Small Cap. Der Industrieländeranteil wird aufgesplittet in MSCI World, MSCI World Momentum Factor, MSCI World Small Cap sowie MSCI World Consumer Staples. Somit wird der Standard MSCI World um zwei Faktor-ETFs sowie um die relativ krisenfeste Branche Consumer Staples ergänzt. Daneben werden wenige handerlesene, stabile Einzelwerte gehalten, die zusammen ca. 20% des Gesamtvolumens ausmachen sollen. Der Schwellenländer-Anteil wird durch den Index MSCI EM IMI abgebildet, der neben Large und Mid Cap auch Small Cap-Aktien enthält. Die meisten ETFs sind ausschüttend, die Ausschüttungen werden regelmäßig für das Rebalancing und Trades eingesetzt.