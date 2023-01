Global Momentum Value Leveraged

Das Portfolio investiert in ausgewählte Derivate und Strukturierte Produkte mit Aktientiteln als Basiswert (long only). Sämtliche Märkte und Sektoren sind Teil Anlageuniversums. Es wird keine Diversifikation zwischen Märkten, Handelswährungen oder Sektoren angestrebt. Das Auswahlverfahren der einzelnen Aktien basiert auf einem Mehrfaktorenmodell, wobei hauptsächlich mit Hilfe der Anlagestile «Value» und «Momentum» eine Faktorprämie erzielt werden soll. Entsprechend dienen als Basis für die Titelselektion Markt- und Unternehmensdaten, welche durch weitere (Trend-) Informationen aus diversen Quellen (Bloomberg, Finanz & Wirtschaft o.Ä.) ergänzt werden. Der Anlagehorizont ist kurz- bis mittelfristig. Im Gegensatz zum Stamm-Wikifolio "Global Momentum Value" wird hier versucht mit Hilfe von Hebelprodukten eine zusätzliche Rendite zu erzielen.