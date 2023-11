Golden Value Strategy

Es werden Value Strategien nach der Schule von Benjamin Graham und Warren Buffett angewendet. Es wird nach unterbewerteten Unternehmen hauptsächlich in Europa und den USA gesucht und es sollen langfristige Positionen aufgebaut werden. Als Quelle von Informationen werden hauptsächlich Unternehmensberichte und die klassischen Medien genutzt um jederzeit bestmöglich über die aktuelle Marktsituation informiert zu sein und entsprechend kurzfristige Unterbewertungen für den Positionsaufbau von langfristigen Investments in Unternehmen zu nutzen. Der Anlagehorizont ist mittel bis langfristig. Der Anlagehorizont soll sich über mehrere Jahre erstrecken, da unterbewertete Unternehmen häufig mehrere Jahre brauchen um ihr volles Potential in Form von überdurchschnittlichen Renditen zu zeigen. Aus Transparenzgründen und steuerlichen Gründen erfolgen Investments überwiegend in deutsche und amerikanische Unternehmen. Sollten sich im deutschen und amerikanischen Anlageuniversum keine attraktiven Investments mehr finden, kann auch eine Anlage in ausländische Aktien und ETFs erfolgen.