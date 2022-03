Gruenes Trendfolio

Handelsidee

Im Vordergrund steht das Thema Nachhaltigkeit.

Das Portfolio kann aus einigen Aktien, ETFs und Fonds bestehen. Ziel ist die identifizierung von Unternehmen, die in ihrer Geschäftsstrategie verstärkt auf potentielle nachhaltige Technologien setzen. Weiteres Ziel ist Titel zu identifizieren, die ein großes Gewinnwachstum in der Zukunft erzielen könnten. Die Erzielung eines möglichst hohen Total Return to Shareholders soll im Vordergrund stehen. Kurzfristige Kursschwankungen können zur Erzielung von zusätzlichen Erträgen (Market Timing) genutzt werden. Investmentstil ist i.d.R. langfristig Green Growth. Das Verlustrisiko ist bei Growth-Titeln überdurchschnittlich hoch. Fazit: Hohe Chancen/hohe Risiken mehr anzeigen