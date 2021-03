GruendachDiversedStructure

Handelsidee

DS (DiversedStructure): Anhand eines selbst erstellten Analyse-Tools werden Wikifolios nach DS-Parametern bewertert und gewichtet. Hiernach sollen nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip die Wikifolios sich ergänzen, sodass das DS-Dachwikifolio ein sicheres, breit aufgestelltes Portfolio darstellt. Das DS-Prinzip kann unterschiedlich gewichtet werden um unterschiedliche strategische Ansätze zu nutzen.



DS-Analysetool:

Es handelt sich dabei um eine selbst erstellte Tabellenlösung mit automatisierten Algorithmen zur Berechnung der DS-Parameter. Daraus ergibt sich automatisiert eine Gewichtung.



DS-Parameter: Analyse der Wikifolios nach diversen Aspekten wie z.B. Chartstabilität, Diversifikation, Drawdown-Verhalten, Performance, Volatilität. Ein Hauch Subjektivität und Bauchgefühl berücksichtige ich hinsichtlich meines Vertrauens (Auftreten/Kommunikation/Seriösität des Traders und vergangene Performance auch in seinen anderen Wikifolios). Alle Aspekte werden nach einem Punktesystem eingeordnet. Das Punktesystem ergibt die Gewichtung des Portfolios, welche ich quartalsmäßig überarbeiten und in den Kommentaren darstellen werde.



DS Gründach: Es werden nach den DS-Parametern Wikifolios ausgewählt und gewichtet, welche Großteils in eine grüne Zukunft investieren. Bei der Gewichtung der Wikifolios liegt hier der Fokus etwas weniger auf den einzelnen Parametern, dafür mehr auf einer Optimierung der Diversifikation. Dieses Dachwikifolio soll von mir selbst als Investment-Ergänzung zum VolldachDiversedStructure genutzt werden. mehr anzeigen